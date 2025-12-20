Anzio spaccio nel quartiere Europa | pusher arrestato

Anzio, 20 dicembre 2025 – I carabinieri della Stazione di Anzio hanno condotto un mirato servizio di contrasto allo spaccio nel quartiere Europa, conclusosi con un arresto in flagranza di reato di un 58enne gravemente indiziato del reato di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso dell'attività, i militari hanno notato un via vai sospetto nei pressi dell'abitazione dell'uomo, residente ad Anzio e già conosciuto agli operatori, avviando un servizio di osservazione discreta. Successivamente, dopo aver controllato un possibile acquirente a piedi, trovato in possesso di una dose di hashish da 0,55 grammi e segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura, i militari hanno fatto ingresso nell'abitazione dell'uomo.

