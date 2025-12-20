Anziano mortoferita da arma da fuoco

Nella serata di oggi, a Trieste, è stato trovato morto un uomo di 73 anni nella propria abitazione. La vittima presenta una ferita da arma da fuoco alla testa. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto. Anziano morto, ferita da arma da fuoco.

20.58 L'anziano 73enne trovato morto in casa a Trieste presenta una ferita da arma da fuoco alla testa. Lo riportano alcuni media locali dopo l'autopsia eseguita oggi. La polizia sta vagliando immagini della videosorveglianza di zona e sentendo diversi testimoni, come parenti e vicini di casa. Secondo quanto si è appreso,nell'appartamento, trovato con cassetti aperti e ante di armadi spalancate, è stata rinvenuta anche una notevole somma di denaro.L'uomo, secondo quanto ricostruito, commerciava in oro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

