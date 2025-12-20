Anziana immobilizzata e rapinata da due donne | portati via orecchini e anello d' oro
Rapinata degli oggetti d'oro - un paio di orecchini e un anello - che indossava. Vittima, una pensionata ottantaquattrenne residente a Cattolica Eraclea. Sul caso, messo a segno verosimilmente da due romene, stanno già indagando i carabinieri. L'anziana è stata avvicinata da due donne mentre si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
