Antonella Clerici traccia un bilancio dell’autunno tra The Voice Senior e È sempre Mezzogiorno, e dà appuntamento alla Cena di Natale., in onda il 23 dicembre su Rai1. La popolare e amatissima ricorda che lei, Carlo Conti, Milly Carlucci, Maria De Filippi, Gerry Scotti, etc. “siamo davvero le ultime “star televisive”, per tutti noi di quella generazione, la televisione è sempre stata l’unico scopo, l’unica meta. (.) Noi siamo gli ultimi “nativi” della tv generalista, per noi c’era solo quella», confida al Corriere della Sera. Poco, pochissimo il ricambio sul piccolo schermo per vari motivi eppure una vita d’uscita per Antonella c’è: «Sempre la stessa: far crescere i giovani nei programmi estivi, sperimentare programmi nuovi senza le solite facce». 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ANTONELLA CLERICI: “THE VOICE SENIOR FA ASCOLTI INSPERATI SENZA FARE GIOCHETTI”

Leggi anche: “Ha vinto… Non ci posso credere”. The Voice Senior, l’annuncio di Antonella Clerici e Nek senza parole

Leggi anche: “I nuovi coach sono i due grandi cantanti”. The Voice Senior, Antonella Clerici fa il doppio colpo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

The Voice Senior, Francesco De Siena sbanca con Dalla e vince la sesta edizione; La finale di The Voice Senior; The Voice Senior, la finale: vince Francesco De Siena, poi Loredana Bertè sotto choc e Rocco Hunt in lacrime; «The Voice senior 2025», la vittoria è del salentino Francesco De Siena.

The Voice Senior: svelato il vincitore, la reazione di Antonella Clerici è incredibile - Antonella Clerici senza parole al momento dell'annuncio del vincitore della sesta edizione di The Voice Senior. notizie.it