Antonella Clerici e il successo senza trucchi | la sua ricetta per gli ascolti

Antonella Clerici traccia un bilancio più che positivo della stagione autunnale, divisa tra il successo di The Voice Senior in prima serata e la quotidianità rassicurante di È sempre Mezzogiorno, confermandosi ancora una volta uno dei volti più solidi e amati della televisione italiana. L'appuntamento ora è con La Cena di Natale, in onda il 23 dicembre su Rai 1, che chiuderà simbolicamente un anno ricco di soddisfazioni. Le ultime "star" della TV generalista. In un'intervista al Corriere della Sera, Clerici riflette sul ruolo della sua generazione, citando colleghi come Carlo Conti, Milly Carlucci, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Quando Antonella Clerici scoprì Il Volo, l'exploit di 16 anni fa in Rai: perché hanno un rapporto speciale; Antonella Clerici: «Siamo le ultime star televisive. I giovani conduttori crescono su social e podcast»; Ascolti tv del 12 dicembre, Antonella Clerici al top. Per Affari Tuoi poche speranze; The Voice Senior, riassunto puntata 12 dicembre 2025: Clerici spettinata da una concorrente e tutti i finalisti. Antonella Clerici su ascolti spezzatino e la tv che cambia: come si sopravvivere portando risultati - Celebra il successo di The Voice, Antonella Clerici, ma non solo.

The Voice Senior, la finale: vince Francesco De Siena, poi Loredana Bertè sotto choc e Rocco Hunt in lacrime - Cosa è successo nella puntata finale del 19 dicembre di The Voice Senior su Rai1: chi ha vinto e tutte le emozioni, lacrime e le percentuali del televoto. libero.it

È Sempre Mezzogiorno tra risate e sorprese: la replica di Antonella Clerici che ha colto tutti di sorpresa - Siparietto inaspettato in diretta: Antonella Clerici sorprende il collega con una replica tra ironia e spontaneità nello studio di È sempre mezzogiorno. notizie.it

THE VOICE SENIOR Si è conclusa la sesta edizione di The Voice Senior, il talent di Rai 2 dedicato ai cantanti over 60 e condotto da Antonella Clerici. La finale del 20 dicembre 2025 ha ricordato a tutti che la musica può essere davvero una seconda possibilit - facebook.com facebook

#TheVoiceSenior chiude in bellezza con oltre 3 milioni di telespettatori. La finale del talent show condotto da Antonella Clerici, che ha decretato Francesco De Siena vincitore della sesta edizione, ha realizzato una media del 22,7% di share e 3 milioni 36 mila x.com

