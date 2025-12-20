Sabato 20 dicembre, Retequattro propone una serata dedicata a La Promessa, la serie spagnola che da anni affascina il pubblico con le sue trame complesse e i personaggi intensi. Un evento che promette di offrire un momento di intrattenimento riflessivo e coinvolgente, confermando l’apprezzato stile della rete nel proporre produzioni di qualità. Anticipazioni La Promessa, sabato 20 dicembre una serata speciale che cambia tutto.

Sabato 20 dicembre, Retequattro regala al suo pubblico una serata speciale con La Promessa, la serie spagnola che da circa tre anni domina il prime time con la sua miscela di intrighi familiari, misteri e passioni. L’appuntamento delle 19.45 promette colpi di scena destinati a cambiare il corso della storia, con l’addio di due storici personaggi che lasceranno un segno indelebile nel cuore dei telespettatori. Ambientata a inizio Novecento, la serie si svolge tra le sontuose mura del Palazzo La Promessa, dimora dei marchesi di Luján, una delle famiglie più influenti della Spagna. La protagonista, Jana (interpretata da Ana Garcés), è una giovane donna animata dal desiderio di scoprire la verità sulla morte della madre e sul rapimento del fratello. 🔗 Leggi su Dilei.it

