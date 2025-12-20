Anticipazioni Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo | gli ospiti del 20 dicembre

Sabato 20 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna uno degli appuntamenti musicali più attesi delle ultime settimane: Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo. La seconda puntata del progetto firmato dal trio italiano più amato all’estero riporta il pubblico nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova, una location che, con la sua imponenza rinascimentale, diventa parte integrante della scenografia. Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo. A guidare la serata saranno ancora una volta Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, protagonisti assoluti sul palco, affiancati dalla partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini, presenza imprescindibile di questo show celebrativo e ormai volto stabile di Mediaset da alcuni anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

