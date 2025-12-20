Anticipazioni Ballando con le Stelle la finale del 20 dicembre | spareggi ospiti gara

Ballando con le Stelle 2025 è arrivato alla sua giusta conclusione. Stasera, sabato 20 dicembre, il celebre show di Rai1 condotto da Milly Carlucci arriva al suo ultimo, attesissimo appuntamento stagionale, con la proclamazione della coppia vincitrice della ventesima edizione. L’appuntamento è fissato alle 21.25, subito dopo la partita quotidiana di Affari Tuoi, per una finale in cui finalmente verrà incoronato il vincitore dopo un’edizione torrenziale caratterizzata da grandi polemiche. La serata conclusiva si annuncia particolarmente ricca anche sul fronte musicale. Ospite d’onore sarà Riccardo Cocciante, una delle voci più prestigiose della nostra musica, che regalerà al pubblico due esibizioni di grande suggestione: Era già tutto previsto e Zingara, brano tratto dall’opera Notre Dame de Paris, che torna in scena dal 26 febbraio 2026 come regalo per gli 80 anni dell’artista e dopo i primi 25 dal debutto in Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it

