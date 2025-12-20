Anthony Joshua | Tyson Fury? Se è serio come pensa metta giù le dita dai social e su i guantoni

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria, con tutte le questioni annesse, su Jake Paul alla sesta ripresa, Anthony Joshua non ha lesinato parole nei confronti dell’uomo appena sconfitto. Ma, soprattutto, ha parlato anche di qualcuno che stanotte, con lui, sul ring non c’era. Così “AJ” al microfono di Ariel Helwani e come riportato da The AtleticNew York Times: “ Non è stata la mia miglior performance. Volevo inchiodarlo giù e fargli del male. Mi è servito più tempo di quello che m’aspettavo. Jake Paul si è comportato molto bene e merita gli elogi. Serve un vero uomo per fare questo e merita rispetto per provarci, provarci, provarci. 🔗 Leggi su Oasport.it

