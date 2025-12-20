Anthony Joshua mette KO Jake Paul ma qualcosa non torna | i microfoni catturano cosa dice l'arbitro

L'attesissimo match di pugilato tra Jake Paul e Anthony Joshua è finito con lo youtuber KO al sesto round. All'inizio della quarta ripresa, si sono sentite nitidamente le parole dell'arbitro verso entrambi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Jake Paul vs Anthony Joshua, orario e dove vedere l’incontro stanotte in TV e streaming su Netflix Leggi anche: L’incontro tra Jake Paul e Anthony Joshua è confermato a Miami a dicembre La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Anthony Joshua mette ko lo YouTuber Jake Paul al 6° round; Joshua mette ko Jake Paul, la favola dello youtuber dura sei round; Anthony Joshua mette KO Jake Paul: spettacolo, potenza e realtà del ring - Sud Notizie Napoli - Campania -; Anthony Joshua mette KO Jake Paul al sesto round. Anthony Joshua mette KO Jake Paul, ma qualcosa non torna: i microfoni catturano cosa dice l’arbitro - L’attesissimo match di pugilato tra Jake Paul e Anthony Joshua è finito con lo youtuber KO al sesto round. fanpage.it

Anthony Joshua mette KO Jake Paul al sesto round - Anthony Joshua ha preso molto seriamente quelle parole e ha scatenato l´inferno su Jake Paul nel quinto e sesto round. worldwrestling.it

Joshua mette ko Jake Paul, la favola dello youtuber dura sei round - L’ex campione del mondo, nonostante sia sul viale del tramonto, resta fuori portata per l’eccentrico statunitense. msn.com

Pugilato: Anthony Joshua batte lo youtuber Jake Paul #ANSA x.com

La vita è imprevedibile, lo sport anche di più. È per questo che bisogna essere pronti a ogni tipo di scenario. E se Jake Paul vs Anthony Joshua finisse così #JakeJoshua - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.