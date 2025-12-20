Anthony Joshua manda al tappeto Jake Paul a Miami ma c’è qualcosa che non quadra

Tutto come da copione o quasi.Sul ring di Miami l’epilogo è stato quello che si attendeva: l’ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua ha sconfitto per KO al sesto round Jake Paul, lo youtuber statunitense che negli ultimi anni si è ritagliato una carriera da pugile tra polemiche, scetticismo e accuse di aver trasformato la boxe in uno spettacolo caricaturale scarsamente gratificante. Il 36enne britannico non ha lasciato spazio a “illazioni” che avrebbero compromesso la credibilità della disciplina, anche in considerazione delle sue ambizioni future, che lo portano a puntare a un confronto ben più competitivo contro Tyson Fury. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Anthony Joshua manda al tappeto Jake Paul a Miami, ma c’è qualcosa che non quadra Leggi anche: L’incontro tra Jake Paul e Anthony Joshua è confermato a Miami a dicembre Leggi anche: Anthony Joshua mette KO Jake Paul, ma qualcosa non torna: i microfoni catturano cosa dice l’arbitro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pugilato: Anthony Joshua batte lo youtuber Jake Paul, KO al sesto round; Pugilato: Anthony Joshua batte lo youtuber Jake Paul, KO al sesto round. Anthony Joshua manda al tappeto Jake Paul a Miami, ma c’è qualcosa che non quadra - Sul ring di Miami l’epilogo è stato quello che si attendeva: l’ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua ha ... oasport.it

