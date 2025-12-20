Finisce con una doppia frattura alla mascella il sogno di Jake Paul di battere Anthony Joshua. All’inglese – tra i pugili migliori al mondo nonostante gli ultimi anni negativi – sono serviti sei round per mandare KO lo youtuber-influencer nell’esibizione di Miami della categoria dei pesi massimi. L’incontro, organizzato e trasmesso da Netflix, è stato accompagnato da fortissime polemiche nei giorni precedenti. Il pugile britannico non era stato leggero con le dichiarazioni, ma molti hanno giustamente sottolineato come in tutta la faccenda lo sport fosse diventato secondario. In un’atmosfera quasi farsesca, spicca anche la dichiarazione dell’arbitro ripresa dai microfoni sul ring e scoppiata in mondovisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anthony Joshua batte Jake Paul e gli rompe la mascella nel match-spettacolo. L’inglese ora vuole Tyson Fury: “Lasciamo parlare i pugni”

Leggi anche: Anthony Joshua: “Tyson Fury? Se è serio come pensa, metta giù le dita dai social e su i guantoni”

Leggi anche: L’incontro tra Jake Paul e Anthony Joshua è confermato a Miami a dicembre

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pugilato: Anthony Joshua batte lo youtuber Jake Paul, KO al sesto round e mascella rotta; Joshua non perdona Jake Paul che finisce k.o. alla sesta ripresa; Pugilato: Anthony Joshua batte lo youtuber Jake Paul, KO al sesto round; Pugilato: Anthony Joshua batte lo youtuber Jake Paul, KO al sesto round.

Anthony Joshua batte Jake Paul e gli rompe la mascella nel match-spettacolo. L’inglese ora vuole Tyson Fury: “Lasciamo parlare i pugni” - L'inglese lancia la sfida a Fury: "Lasciamo parlare i pugni" ... ilfattoquotidiano.it