‘Ant-Days’ oggi e domani specialità culinarie e artigianali

Nel cuore di Bologna torna ‘Ant-Days’, il mercatino di Natale solidale in programma oggi e domani, dalle 10 alle 18, lungo le vie Rizzoli e Ugo Bassi. L’iniziativa porta in centro oltre 120 stand tra artigianato, prodotti enogastronomici e regali natalizi, con un’attenzione alla solidarietà e alla prevenzione. Accanto alle bancarelle di artigiani e produttori, saranno presenti gli stand ufficiali dell’organizzazione con panettoni, pandori, stelle di Natale e ceste regalo, oltre agli spazi curati dai volontari con abbigliamento vintage, libri second hand e tele romagnole. A sostenere l’iniziativa è anche il Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

