Il 2025 si chiude con un ottimo risultato per i raccoglitori di castagne e un’annata da incorniciare per l’Associazione 3 Mulini Ets, che archivia il 2025 con numeri e risultati superiori alle aspettative. L’attività di raccolta, essiccazione e macinatura delle castagne ha visto la partecipazione di 25 soci provenienti da sei comuni tra Toscana ed Emilia-Romagna: Pistoia, Abetone Cutigliano, Marliana, Sambuca, San Marcello Piteglio e Alto Reno Terme. La produzione è cresciuta in quanto complessivamente sono stati lavorati oltre 110 quintali di castagne fresche, che hanno prodotto circa 25 quintali di farina di primissima qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anno d’oro per le castagne. Lavorati oltre 110 quintali

Leggi anche: Oltre 50.000 euro l’anno senza università: le professioni d’oro che stanno cambiando l’Italia nel 2025

Leggi anche: La stagione d’oro delle castagne. Grandi quantità

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Anno d’oro per le castagne. Lavorati oltre 110 quintali - Il presidente Jonathan Sabatini: "Un sapere antico a cui molti si riavvicinano". msn.com