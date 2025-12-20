Anna Moroni | Sono stata operata alla testa dopo una caduta ho rischiato il coma
La celebre cuoca della televisione ha raccontato una vicenda personale che l’ha portata a un passo da conseguenze molto gravi: «Sono stata in terapia intensiva per una notte, dopo due giorni sono tornata a casa e ho cominciato subito a cucinare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Anna Moroni operata d’urgenza: “Ho rischiato il coma per una caduta al supermercato”
Leggi anche: Anna Moroni: “Mi hanno operato alla testa dopo una caduta, ho rischiato di finire in coma”
Stavo per finire in coma, Anna Moroni a La volta buona dopo l'operazione alla testa; Anna Moroni, il drammatico racconto: Operata alla testa, a un passo dal coma; Anna Moroni: Mi hanno operato alla testa dopo una caduta, ho rischiato di finire in coma; Anna Moroni rivela: Operata alla testa, ho rischiato il coma dopo una caduta.
Anna Moroni: “Mi hanno operato alla testa dopo una caduta, ho rischiato di finire in coma” - Anna Moroni ha raccontato di aver rischiato il coma in seguito a una caduta e di essere stata operata alla testa: "Ho chiamato la clinica, sono andata ... fanpage.it
“Stavo per finire in coma, mi hanno operata alla testa. Sono stata in terapia intensiva per una notte”: la rivelazione di Anna Moroni a La volta buona - L'ex volto de "La prova del cuoco" racconta a Caterina Balivo il suo dramma: "Dopo la caduta al supermercato un ematoma alla testa" ... ilfattoquotidiano.it
Anna Moroni cade al supermercato e rischia il coma: “Mi hanno operata alla testa” - E' drammatico il racconto di Anna Moroni che dopo una banale caduta al supermercato ha rischiato la vita. ultimenotizieflash.com
Ciambella all'arancia https://blog.giallozafferano.it/graziagiannuzzi/ciambella-all-arancia-anna-moroni/ - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.