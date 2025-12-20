Anna Moroni | Sono stata operata alla testa dopo una caduta ho rischiato il coma

La celebre cuoca della televisione ha raccontato una vicenda personale che l’ha portata a un passo da conseguenze molto gravi: «Sono stata in terapia intensiva per una notte, dopo due giorni sono tornata a casa e ho cominciato subito a cucinare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

