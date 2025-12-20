Certo, in questo tempo di scenari incerti e confusi appelli, ci vorrebbe uno scrittore che invii un avvertimento all’Europa con la precisione e la chiarezza terminologica che dovrebbero contraddistinguere il mestiere, dicendo espressamente che, se la condizione presente dell’Europa è orrenda, è anzitutto colpa dei giovani. Costoro nulla sanno della cultura nel senso più alto e profondo, ma si trovano a loro agio in una dimensione collettiva che hanno eletto a comfort zone, pur di sottrarsi a ogni serietà di vita personale; amano fondersi con la massa poiché hanno per obiettivo la liberazione dall’Io, dal pensiero, dalla realtà, dalla morale e dalla ragione, ossia la destituzione da ogni responsabilità individuale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Angoscianti storici ritorni. L'avvertimento di Thomas Mann

