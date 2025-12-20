anfisa letyago nuova data al duel domenica 21 dicembre

Anfisa Letyago sarà nuovamente al Duel domenica 21 dicembre, in una serata che vedrà anche la presenza di Anastasia Christensen ed ERS. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare artisti di rilievo nel panorama musicale elettronico. Parte dell’incasso sarà devoluta a Support and Sustain Children, un’associazione che si occupa di sostenere i bambini in difficoltà.

In line-up Anastasia Christensen ed ERS; parte dell’incasso sarà devoluta a Support and Sustain Children. Ad Anfisa il Premio “Le radici che resistono”, consegna il 24 dicembre a Pozzuoli.. Anfisa Letyago torna domenica 21 dicembre al Duel Club di Napoli con una nuova data dello showcase di NSDA, che promette di far ballare fino a notte fonda, ancora una volta, tutti gli appassionati di musica techno. L’evento napoletano segue un tour che ha visto Anfisa protagonista di numerosi live nel mese di dicembre fra Istanbul, Londra e diverse città degli Stati Uniti. All’interno della line-up della serata, prevista la presenza di Anastasia Christensen, Dj e produttrice di Copenaghen dalla visione artistica avanguard e dal mixaggio audace. 🔗 Leggi su Parlami.eu

