Sono state diverse le reazioni alla notizia della rottura del rapporto tecnico tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero. La relazione che legava il n.1 del mondo al coach iberico e durava da circa 7 anni è arrivata alla conclusione e per i tempi non mancano le perplessità. Si è in una fase della stagione molto particolare, dedicata alla preparazione del 2026. Un annuncio che ha stupito anche l’ex tennista americano Andy Roddick. L’ex n.1 ATP, nel corso del suo podcast ‘Served with Andy Roddick’, si è pronunciato in merito alla vicenda. “ Il tempismo è strano. Normalmente non si fa un cambiamento il 17 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andy Roddick sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero: “Il tempismo è strano”

