Andrea Delogu la finale di Ballando inizia in lacrime | le parole struggenti

Durante la finale di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu ha condiviso un momento di grande commozione, ricordando il tragico incidente che ha colpito la sua famiglia. In apertura di serata, l’ospite si è lasciata andare a parole struggenti, riflettendo sulle difficoltà affrontate negli ultimi mesi. Un momento intenso che ha sottolineato il valore della resilienza e del ricordo. La sua testimonianza ha aperto un capitolo di sincera umanità, che si è concluso con queste parole.

Proprio all'inizio della finale di Ballando con le Stelle, in onda questa sera sabato 20 dicembre 2025, Andrea Delogu si è raccontata con parole cariche di emozione, ripercorrendo un'edizione segnata da un evento personale drammatico: la morte del fratello, avvenuta a fine ottobre in seguito ad un tragico incidente stradale. Un lutto che aveva portato la conduttrice a fermarsi temporaneamente, mettendo in discussione la prosecuzione del suo percorso nel programma di Rai1. "Qui ho messo in pausa quello che dovrò affrontare". Con il senno di poi, Delogu ha spiegato di non essersi pentita della decisione di tornare in gara.

