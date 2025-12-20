La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. La coppia ha conquistato il titolo grazie alla loro costanza e impegno durante le settimane di gara. La manifestazione si conferma un appuntamento importante nel panorama dello spettacolo italiano, attirando un vasto pubblico di appassionati. La vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti chiude questa edizione con soddisfazione.

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle incorona la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti. Nel corso della finale, la conduttrice, insieme al suo maestro, è riuscita a battere allo scontro finale, con il 55% delle preferenze, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, succedendo a Bianca Guaccero nell’albo d’oro dei vincitori del talent show di Rai 1. Per quanto riguarda gli altri otto finalisti, si sono fermati, al terzo posto, Barbara D’Urso -Pasquale La Rocca e Fabio Fognini -Giada Lini. Quinti a parimerito Filippo Magnini -Alessandra Tripoli, Martina Colombari -Luca Favilla e Rosa Chemica l-Erica Martinelli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono Ballando con le Stelle 2025

