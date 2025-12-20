Anci Calabria Scarcella alla guida nella fase di transizione

Anci Calabria ha annunciato la nomina di Scarcella come presidente ad interim durante questa fase di transizione. La sindaca ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dalla precedente presidente, Succurro, riconoscendone le qualità di attenzione, lungimiranza e impegno operativo nell’espletamento del suo ruolo. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo per l’associazione, che continuerà a lavorare per il territorio calabrese.

