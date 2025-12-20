Anche Sappanico ha finalmente il suo defibrillatore VIDEO
ANCONA - È stato presentato ufficialmente questa mattina, sabato 20 dicembre, il defibrillatore che il Comune di Ancona ha deciso di posizionare nel borgo di Sappanico, più precisamente nella scuola. Il servizio rientra nel progetto "Ancona città cardioprotetta".
