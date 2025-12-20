anche la foto di bill clinton in vasca con una ragazza tra i file di epstein fiume di carte pubblicate dal governo usa ma tantissime sono oscurate

Washington, 19 dicembre 2025 – C’è anche una foto di Bill Clinton in vasca da bagno con una ragazza nel mare di file di Jeffrey Epstein pubblicati oggi dal dipartimento di Giustizia americano. Solo una prima tranche del materiale che il governo deve rendere pubblico. I nomi di 1.200 vittime oscurati. Il vice procuratore generale, Todd Blanche, ha fatto sapere che in tutti quei documenti si possono contare 1.200 vittime del finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019. I nomi sono stati oscurati, così come quelli di di 254 "massaggiatrici", di cui il dipartimento ha redatto un elenco. “Abbiamo anche censurato e non stiamo divulgando alcun materiale che potrebbe consentirne l'identificazione”, ha scritto in una nota ai media americani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

