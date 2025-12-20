Anche i cannabis shop come copertura del narcotraffico | 384 arresti in tutta Italia sequestrata una tonnellata e mezza di stupefacenti
Una poderosa operazione della polizi a in diverse province contro la criminalità diffusa. Il bilancio è di 384 arresti, 655 denunce e il sequestro di circa 1.400 kg di droga. La polizia, con l’impegno degli investigatori delle squadre mobili presenti su tutto il territorio nazionale coordinati dal Servizio centrale operativo, ha concluso ieri una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i cosiddetti cannabis shop, e contro reati di criminalità diffusa. Nel mirino, fa sapere la polizia in una nota, i cosiddetti ”regolamenti di conti”, alcune tipologie di reati contro il patrimonio, porto illegale di armi e, più in generale, episodi di violenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
