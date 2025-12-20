anche bill clinton in vasca con una ragazza nelle foto di epstein fiume di file pubblicati dal governo usa ma tantissimi sono oscurati

Washington, 19 dicembre 2025 – C’è anche una foto di Bill Clinton in vasca da bagno con una ragazza nel mare di file di Jeffrey Epstein pubblicati oggi dal dipartimento di Giustizia americano. Solo una prima tranche del materiale che il governo deve rendere pubblico. I nomi di 1.200 vittime oscurati. Il vice procuratore generale, Todd Blanche, ha fatto sapere che in tutti quei documenti si possono contare 1.200 vittime del finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019. I nomi sono stati oscurati, così come quelli di di 254 "massaggiatrici", di cui il dipartimento ha redatto un elenco. “Abbiamo anche censurato il materiale che potrebbe consentirne l'identificazione”, ha scritto in una nota ai media americani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

