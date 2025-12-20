Dirigenti e operai con la classica tuta gialla fluorescente sono stati ricevuti da Papa Leone XIV.In occasione dell’udienza giubilare di sabato 20 dicembre, il pontefice ha infatti incontrato una folta delegazione di manager e lavoratori dell’Anas. A porgere personalmente il saluto al santo padre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Anas a San Pietro: lavoratori e manager rendono omaggio a papa Leone XIV

