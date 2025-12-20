Amore VIP 2025: quando le coppie nascono lontano dai riflettori (e sorprendono tutti). Ecco tutte le coppie sbocciate in questo anno. Il 2025 non è stato l’anno delle dichiarazioni plateali né degli scatti studiati davanti ai flash. È stato, piuttosto, l’anno degli amori nati di traverso. In silenzio. Magari tra una pausa caffè e un backstage, o tra due vite apparentemente incompatibili. Le coppie VIP di quest’anno non si sono annunciate: si sono lasciate scoprire. Leggi anche Simona Ventura rompe il silenzio e parla del Grande Fratello É stato un anno pieno di annunci amorosi e si sono formate nuovissime coppie a partire da Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, Gianmarco Steri e Martina de Ioannon, Raffaella Fico ed Armando Izzo, e poi ancora Manuel Bortuzzo e Serena Padovano, fino ad arrivare ad Javier Martinez ed Helena Prestes, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, Mirko Brunetti e Silvia Ghio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Amore VIP: tutte le coppie sbocciate in questo 2025

Leggi anche: Ikea in Fiera a Bari per 'Promessi Sposi' 2025: uno stand dedicato a tutte le coppie

Leggi anche: Ballando con le stelle 2025: tutte le coppie con la novità di Paolo Belli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Amori vip 2025: le nuove coppie, ritorni di fiamma e i flirt dell’anno; Nuove coppie vip del 2025, tra new entry e amori lampo; Da Nicole Kidman a Raoul Bova, le coppie vip che si solo lasciate nel 2025; Le 20 coppie VIP più cercate sul web.

Amore VIP: tutte le coppie sbocciate in questo 2025 - Amore VIP 2025: quando le coppie nascono lontano dai riflettori (e sorprendono tutti). 361magazine.com