Ammanettato dai carabinieri in diretta su TikTok video Chi è il latitante che si è fatto catturare per non rinunciare ai social

Era ricercato da diverso tempo perché condannato a una pena di due anni e mezzo dopo aver commesso reati contro il patrimonio ed è stato arrestato nel bel mezzo di una in diretta live su TikTok. @cajomusic2? suono originale – Caio music I carabinieri della Stazione di Chieri, in provincia di Torino, sono arrivati all’uomo grazie a un proficuo monitoraggio web degli investigatori, un quarantasettenne dell’Est Europa residente in Frazione Appendini, nel poirinese, è stato arrestato nel bel mezzo di una live social in compagnia della sua fidanzata.L’uomo sin da subito aveva fatto perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ammanettato dai carabinieri in diretta su TikTok (video) Chi è il latitante che si è fatto catturare per non rinunciare ai social Leggi anche: Niente più dirette su Twitch né video su TikTok: l’Australia ha deciso di staccare la spina ai social per i minori. Ma i ragazzi non sembrano intenzionati a rinunciare Leggi anche: OpenAI lancia un social che copia TikTok (e che ti clona nei video con l’AI) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fa perdere le tracce, ma lo ritrovano a Poirino grazie ad una diretta TikTok - Poirino, uomo di 47 anni arrestato dai carabinieri mentre era in diretta su TikTok. quotidianopiemontese.it

Irreperibile per i carabinieri, ma tradito dalla diretta con la fidanzata su TikTok: arrestato - I carabinieri della stazione di Chieri lo stavano cercando da diverse settimane e lo hanno trovato grazie a una live su TikTok che l’uomo ha fatto da casa sua insieme alla fidanzata. torinotoday.it

Poirino, latitante arrestato in diretta su Tik Tok - Gli davano la caccia da due mesi, per una serie di reati contro il patrimonio, avvenuti sia in Piemonte sia nelle regioni vicine. rainews.it

I carabinieri hanno ammanettato il presunto assassino: avrebbe freddato la vittima con un colpo di pistola l'8 giugno 2025 a Fontaniva - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.