Ammanettato dai carabinieri in diretta su TikTok video Chi è il latitante che si è fatto catturare per non rinunciare ai social

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era ricercato da diverso tempo perché condannato a una pena di due anni e mezzo dopo aver commesso reati contro il patrimonio ed è stato arrestato nel bel mezzo di una in diretta live su TikTok. @cajomusic2? suono originale – Caio music I carabinieri della Stazione di Chieri, in provincia di Torino, sono arrivati all’uomo grazie a un proficuo monitoraggio web degli investigatori, un quarantasettenne dell’Est Europa residente in Frazione Appendini, nel poirinese, è stato arrestato nel bel mezzo di una live social in compagnia della sua fidanzata.L’uomo sin da subito aveva fatto perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

ammanettato dai carabinieri in diretta su tiktok video chi 232 il latitante che si 232 fatto catturare per non rinunciare ai social

© Secoloditalia.it - Ammanettato dai carabinieri in diretta su TikTok (video) Chi è il latitante che si è fatto catturare per non rinunciare ai social

Leggi anche: Niente più dirette su Twitch né video su TikTok: l’Australia ha deciso di staccare la spina ai social per i minori. Ma i ragazzi non sembrano intenzionati a rinunciare

Leggi anche: OpenAI lancia un social che copia TikTok (e che ti clona nei video con l’AI)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

ammanettato carabinieri diretta tiktokFa perdere le tracce, ma lo ritrovano a Poirino grazie ad una diretta TikTok - Poirino, uomo di 47 anni arrestato dai carabinieri mentre era in diretta su TikTok. quotidianopiemontese.it

ammanettato carabinieri diretta tiktokIrreperibile per i carabinieri, ma tradito dalla diretta con la fidanzata su TikTok: arrestato - I carabinieri della stazione di Chieri lo stavano cercando da diverse settimane e lo hanno trovato grazie a una live su TikTok che l’uomo ha fatto da casa sua insieme alla fidanzata. torinotoday.it

ammanettato carabinieri diretta tiktokPoirino, latitante arrestato in diretta su Tik Tok - Gli davano la caccia da due mesi, per una serie di reati contro il patrimonio, avvenuti sia in Piemonte sia nelle regioni vicine. rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.