Nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni sul day time che vedremo in onda prossimamente e che è incentrato su Opi e Flavia. Quest’oggi, infatti, negli studi Elios di Roma, nonostante la pausa per le vacanze natalizie imminente, si è continuato a registrare. Siete curiosi di scoprire cosa è successo e cosa hanno fatto i due cantanti? Scopritelo insieme a noi. Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: cosa accadrà nel nuovo day time?. Quest’oggi, sabato 20 dicembre 2025, è stata registrata una puntata speciale di Amici di Maria De Filippi ovvero un day time molto particolare che vedremo in onda prossimamente su Canale 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi anticipazioni day time: che ne sarà di Opi e Flavia? | Spoiler

Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, anticipazioni showcase Enel e day time del talent | Spoiler

Leggi anche: Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 5 ottobre 2025: ospiti e news | Spoiler

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Amici 25, stop lunghissimo per Maria De Filippi: cosa succede e quando torna in onda; Luk3 e Carl Brave ospiti ad Amici, Michele Bravi giudice: chi ci sarà il 14 dicembre; Amici, riassunto puntata oggi: chi è in sfida, classifiche e ospiti. Le liti (accese) tra i professori; Amici di Maria De Filippi: oggi c'è l'ospite Carl Brave. Tutte le anticipazioni.

Amici di Maria De Filippi: 21 dicembre ospiti e giudici - 00 su Canale5, l’appuntamento tv della domenica pomeriggio è con Maria De Filippi e il talent show “Amici“. notizieweblive.it