American Airlines fa gol. Nuovi collegamenti per i Mondiali negli Usa.

American Airlines è pronta ad accompagnare i tifosi che seguiranno la prossima Coppa del Modo FIFA 2026 che si disputerà l’estate prossima in Canada, Stati Uniti e Messico. La compagnia aerea ha presenta un piano che prevede nuovi collegamenti, maggiori opportunità di riscattare miglia AAdvantage per i biglietti e vantaggi esclusivi riservati ai membri AAdvantage. Inoltre, per celebrare la sponsorizzazione come Supplier Ufficiale di Trasporto Aereo in Nord America della FIFA World Cup 26, American installerà speciali decalcomanie sulla propria flotta domestica. Non appena i tifosi sapranno dove e quando scenderanno in campo le loro squadre preferite, American avrà voli aggiuntivi pronti per supportarli e accompagnarli a ogni partita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

