Ambulanza in campo! Il giocatore perdi i sensi | terrore durante la partita

Durante una partita della Superliga serba tra Radnicki e Zeleznicar, si è verificato un episodio che ha interrotto il normale svolgimento del match: un giocatore ha perso i sensi, richiedendo l’intervento tempestivo di un’ambulanza. L’evento ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti e ha portato a momenti di apprensione sul campo. Un episodio che ha ricordato quanto lo sport possa essere imprevedibile e richiede sempre attenzione e rispetto per la sicurezza di tutti.

Attimi di paura e tensione nella Superliga serba durante l’ultimo turno del girone autunnale. La sfida tra Radnicki e Zeleznicar, disputata a Nis, è stata segnata da un episodio che ha fatto gelare giocatori e spettatori. Al 50° minuto, un contrasto particolarmente violento ha messo in allarme tutti: uno dei calciatori è rimasto a terra privo di sensi, costringendo l’arbitro a fermare immediatamente la partita. Lo stadio è caduto nel silenzio più assoluto, mentre i presenti osservavano increduli la scena. Tremendo scontro in campo: Knezevic crolla a terra. Il protagonista dell’episodio è stato Branislav Knezevic, centrocampista dello Zeleznicar di Pancevo, classe 2002. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ambulanza in campo! Il giocatore perdi i sensi: terrore durante la partita Leggi anche: Paura durante la partita: il calciatore italiano a terra privo di sensi. Ambulanza in campo Leggi anche: Malore in campo, momenti di terrore durante il derby: partita sospesa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Malore in palestra, salvato dai compagni. Salernitana-Crotone, colpo alla testa per Villa: giocatore uscito in ambulanza - A seguito di un fortuito scontro di gioco con Enrico Piovanello, l'esterno sinistro granata Marco Villa è stato colpito alla testa ed è rimasto a terra diversi minu ... sport.sky.it

