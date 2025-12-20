Amadeus torna in Rai? La risposta ufficiale stupisce i fan
Il possibile ritorno di Amadeus in Rai è stato smentito in modo netto e inequivocabile. A mettere fine alle speculazioni che hanno infiammato il mondo della televisione italiana negli ultimi giorni è stata la stessa azienda di Viale Mazzini, che con una nota ufficiale ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio e indiscrezione circolata sulla stampa e sui social. “ In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni, pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore, Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda “, recita il comunicato. A innescare la miccia mediatica era stato nientemeno che Fiorello. 🔗 Leggi su Screenworld.it
