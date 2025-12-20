Nel fine settimana si giocherà la quindicesima giornata del campionato portoghese e il Porto sarà impegnato in casa dell’Alverca lunedì sera: i Dragoni cercheranno di proseguire nel loro incredibile ruolino di marcia, fatto finora da 13 vittorie e 1 solo pareggio. Giovedì sera è arrivato un altro sorriso per la squadra di Farioli: negli ottavi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alverca-Porto (lunedì 22 dicembre 2025 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici. Un altro OVER per i Dragoni?

Leggi anche: Alverca-Porto (lunedì 22 dicembre 2025 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Farioli cerca un’altra vittoria

Leggi anche: Porto-Estrela da Amadora (lunedì 15 dicembre 2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Dragoni favoritissimi nel posticipo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Alverca-Porto lunedì 22 dicembre 2025 ore 19 | 45 | formazioni quote pronostici La squadra di Farioli cerca un’altra vittoria.

Alverca-Porto (lunedì 22 dicembre 2025 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Farioli cerca un’altra vittoria ift.tt/KfY0mGk #scommesse #pronostici x.com