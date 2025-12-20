altri fondi per il parcheggio di via sbrilli

FUCECCHIO I soldi in più serviranno alla realizzazione dell’opera. Comune e Regione fanno chiarezza sugli ulteriori fondi per il progetto di via Sbrilli dopo che Forza Italia aveva chiesto delucidazioni. "Le risorse destinate dalla Regione Toscana al Comune di Fucecchio lo scorso primo dicembre, con delibera proposta dall’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni (1,4 milioni di euro per il parcheggio pubblico sotterraneo di via Sbrilli) – spiega una nota – rappresentano un finanziamento integrativo rispetto a un precedente contributo regionale di da 4 milioni di euro collegato al bando parcheggi 2021". 🔗 Leggi su Lanazione.it

