Tempo di lettura: 3 minuti “Quanto accaduto ieri all’Ente Idrico Campano è gravissimo. Il Comitato Esecutivo ha approvato lo schema regolatorio 2024–2029, che contiene un piano tariffario con aumenti delle tariffe ben oltre quanto condiviso con i sindaci e oltre il piano di Concordato. Solo lo scorso giugno, grazie a un’intesa con i Comuni soci, compresi i 31 Comuni sanniti, che rappresentano quasi il 50% del totale dei comuni della provincia di Benevento, si era arrivati a un aumento calmierato, coerente con il Concordato e con un mandato preciso: evitare stangate ai cittadini. Oggi, con la nuova governance, quella linea è stata completamente stravolta, senza alcuna condivisione e senza neppure comunicare ai sindaci la reale entità degli aumenti che arriveranno al più 41% nel 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alto Calore, Lega: “Aumento bollette del 41%. A urne aperte Mastella si dichiarò contrario”

Leggi anche: Alto Calore, Rauseo (Lega): "Votare Petracca significa aumentare le bollette dei rifiuti e restare ancora senza acqua"

Leggi anche: Alto Calore, Rauseo (Lega): "Regione mantenga le promesse"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Alto Calore, Rauseo (Lega): Regione mantenga le promesse; Aumenti tariffe dell'Alto Calore Servizi, il coordinatore Prezioso (FdI): impatto gravoso a carico dei bilanci delle famiglie e delle imprese irpine; Alto Calore, pronta la stangata: sotto l'albero tariffe idriche su del 56%; Tariffa idrica, il presidente Buonopane scrive al Governatore Fico e all’amministratore di Alto Calore Servizi De Felice per chiedere di bloccare l’aumento.

Alto Calore, Rauseo, Lega: "Regione mantenga le promesse" - L'articolo Alto Calore, Rauseo, Lega: "Regione mantenga le promesse" proviene da OttoPagine. msn.com