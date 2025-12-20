Alto Adige morto un 11enne caduto da decine di metri | si stava arrampicando nel parco
Articolo in aggiornamento Muore a soli 11 anni dopo essere precipitato da una parete rocciosa su cui si era arrampicato per gioco assieme a un amico: la tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri in Val Venosta, Aldo Adige, nella località di Laudes. Secondo le ricostruzioni, nel corso dell'arrampicata uno dei due è scivolato precipitando per alcuni metri e morendo sul colpo. L'altro giovanissimo, invece è stato recuperato dai soccorritori praticamente illeso e trasportato in elicottero in ospedale per degli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Tragedia in Val Venosta: 11enne muore precipitando da una roccia.
