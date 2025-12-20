Alto Adige due bambini si perdono nel bosco e si arrampicano su una parete rocciosa | uno precipita e muore a 10 anni Illeso l' amico

L'Alto Adige introduce concetti di tutela nel lavoro giovanile - „Il nostro obiettivo è implementare in modo mirato e capillare, nei prossimi due anni, i concetti di tutela nel lavoro con bambini e giovani in Alto Adige". ansa.it

Famiglia in auto viene travolta da valanga di fango e detriti: nella macchina anche due bambini - Una famiglia in vacanza in Alto Adige è stata protagonista di una brutta avventura nella serata di ieri, martedì 12 agosto, dopo che un muro di contenimento sulla strada tra San Candido e Dobbiaco è ... fanpage.it

IL NATALE DI BOLZANO - UN ANTICO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE In Alto Adige il #Natale non è fatto solo di luci, mercatini e profumo di vin brulé. C’è una tradizione antica, meno rumorosa ma profondamente identitaria, che accompagna l’Avvento e - facebook.com facebook

Tra Trento e Bolzano è guerra dei canederli: «In Alto Adige si parla di tradizione e poi si servono gamberi crudi nei rifugi» x.com

