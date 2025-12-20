Tragedia in Val Venosta. Il bambino stava giocando con un amico quando hanno deciso di salire su un pendio scosceso nel bosco e si sono persi. Illeso l'altro piccolo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Alto Adige, due 11enni si perdono nel bosco e si arrampicano su una parete rocciosa: uno precipita per decine di metri e muore

Leggi anche: Alto Adige, precipita per decine di metri mentre si arrampica al parco: muore 11enne

Leggi anche: Alto Adige, morto un 11enne caduto da decine di metri: si stava arrampicando nel parco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alto Adige, due ragazzi trovati morti sull'Ortles a 3.800 metri: erano dispersi da due giorni - Li hanno trovati morti, ancora legati assieme dalla corda che li univa durante la scalata, i due fidanzatini del vicentino trovati morti dopo due giorni di ricerche nella zona dell'Ortles. ilmessaggero.it

Natale 2025, il commercio locale è protagonista in Alto Adige - facebook.com facebook

Tra Trento e Bolzano è guerra dei canederli: «In Alto Adige si parla di tradizione e poi si servono gamberi crudi nei rifugi» x.com