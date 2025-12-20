Due coniugi della provincia di Avellino sono stati denunciati dai Carabinieri di Torella dei Lombardi e Montella per aver commesso diversi reati, tra cui guida senza patente, spendita e introduzione di monete falsificate e falsità materiale da privato. La coppia, già nota alle forze dell’ordine, si trova ora a dover rispondere di queste accuse. Alt dei Carabinieri: guida senza patente e soldi falsi, coniugi nei guai.

Tempo di lettura: 2 minuti “Spendita e introduzione di monete falsificate”, “Guida senza patente” e “Falsità materiale commessa da privato”: sono i reati di cui dovranno rispondere a vario titolo una coppia di coniugi della provincia di Avellino, di 36 anni l’uomo e 21 la donna, già noti alle Forze dell’Ordine, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi congiuntamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile di Montella. La coppia è stata individuata in Torella dei lombardi a bordo di un’autovettura, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini. Durante il controllo, i Carabinieri hanno intimato l’“Alt” all’autovettura condotta dall’uomo, il quale, alla specifica richiesta dei militari, ha esibito una patente di guida che da subito ha insospettito i militari operanti circa l’autenticità e l’immediata interrogazione alla Banca Dati ha eliminato ogni dubbio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

