Il 20 dicembre è il 354º giorno del calendario gregoriano (il 355º negli anni bisestili). Mancano 11 giorni alla fine dell'anno. E' tipicamente l'ultimo giorno d'autunno, anche se il solstizio invernale può verificarsi, più raramente, il 20 dicembre stesso oppure il 22.Santo del giorno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Almanacco | Sabato 20 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Sabato 6 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Sabato 13 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Almanacco | Sabato 20 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Sabato 20 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Sabato 20 dicembre - Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Almanacco di Oggi Sabato 20 Dicembre 2025.

Almanacco | Sabato 20 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 20 dicembre è il 354º giorno del calendario gregoriano (il 355º negli anni bisestili). pisatoday.it