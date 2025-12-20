Almanacco | Sabato 20 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 dicembre è il 354º giorno del calendario gregoriano (il 355º negli anni bisestili). Mancano 11 giorni alla fine dell'anno. E' tipicamente l'ultimo giorno d'autunno, anche se il solstizio invernale può verificarsi, più raramente, il 20 dicembre stesso oppure il 22.Santo del giorno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

almanacco sabato 20 dicembre accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

© Pisatoday.it - Almanacco | Sabato 20 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Sabato 6 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Sabato 13 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Almanacco | Sabato 20 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Sabato 20 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Sabato 20 dicembre - Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Almanacco di Oggi Sabato 20 Dicembre 2025.

almanacco sabato 20 dicembreAlmanacco | Sabato 20 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 20 dicembre è il 354º giorno del calendario gregoriano (il 355º negli anni bisestili). pisatoday.it

almanacco sabato 20 dicembreAlmanacco del 20 dicembre, oggi si festeggia San Liberato - È una data che nel corso dei secoli ha visto intrecciarsi scoperte scientifiche, eventi politici di portata ... infocilento.it

almanacco sabato 20 dicembreSabato 20 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.