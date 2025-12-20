Almanacco | Domenica 21 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Domenica 21 Dicembre è il 356° giorno del calendario gregoriano, mancano 10 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San TommasoProverbio di DicembreSan Tommè, cresce il dì quando il gallo alza un pièAccadde oggi1913 – Il "word-cross" di Arthur Wynne, il primo cruciverba, viene pubblicato sul. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Almanacco | Domenica 7 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Leggi anche: Almanacco | Domenica 7 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
21 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Serie D – Programma e arbitri di domenica 21 dicembre; Presentazione dell’Almanacco Pontremolese; Almanacco | Venerdì 19 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.
Almanacco | Domenica 21 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Viene presentato a Mosca, al Teatro Bol'šoj, il film "La corazzata Potëmkin", anteprima di "Biancaneve e i sette nani" al Carthay Circle Theater di Hollywood: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbi ... modenatoday.it
21 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Nell’emisfero boreale, il solstizio d’inverno cade in questa data, segnando l’inizio ufficiale dell’inverno e il giorno con meno ore di luce (al 45° N: alba ore 7:24, ... veronasera.it
Ecco il nuovo Almanacco Pontremolese 2026 - Domenica 21 dicembre alle ore 11 in piazzetta della Pace a Pontremoli si terrà la presentazione dell’edizione 2026 dell’Almanacco Pontremolese. noitv.it
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Domenica 21 dicembre Il Sole sorge alle 07:57 e tramonta alle 16:49. Il culmine è alle 12:23. Durata del giorno otto ore e cinquantadue minuti. Il 21 dicembre è il 355º giorno d - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.