Domenica 21 Dicembre è il 356° giorno del calendario gregoriano, mancano 10 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San TommasoProverbio di DicembreSan Tommè, cresce il dì quando il gallo alza un pièAccadde oggi1913 – Il "word-cross" di Arthur Wynne, il primo cruciverba, viene pubblicato sul. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Almanacco | Domenica 21 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Domenica 7 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Domenica 7 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

21 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Serie D – Programma e arbitri di domenica 21 dicembre; Presentazione dell’Almanacco Pontremolese; Almanacco | Venerdì 19 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Almanacco | Domenica 21 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Viene presentato a Mosca, al Teatro Bol'šoj, il film "La corazzata Potëmkin", anteprima di "Biancaneve e i sette nani" al Carthay Circle Theater di Hollywood: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbi ... modenatoday.it