Alloggi di edilizia residenziale alle vittime di violenza | c' è la delibera
La Regione Lazio ha approvato la disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli in condizione di particolare disagio economico. L'assessore alle politiche abitative, alle case popolari, alle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
