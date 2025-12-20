La Regione Lazio ha approvato la disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli in condizione di particolare disagio economico. L'assessore alle politiche abitative, alle case popolari, alle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Alloggi di edilizia residenziale alle vittime di violenza: c'è la delibera

Leggi anche: Alloggi edilizia residenziale pubblica: pubblicato bando di concorso

Leggi anche: Quattro alloggi di edilizia residenziale sociale per disabili a disposizione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Donne vittime violenza: disciplina assegnazione alloggi ERP in Lazio; Lazio, alloggi popolari alle donne vittime di violenza: approvata la nuova disciplina regionale; Autonomia e sicurezza per le vittime di violenza: la Regione Lazio dà il via ad alloggi sociali per donne e minori.

Donne vittime violenza: disciplina assegnazione alloggi ERP in Lazio - La dichiarazione degli Assessori Ciacciarelli e Baldassarre Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. expartibus.it

In Lombardia altri 36 alloggi Aler per donne vittime di violenza - Altri trentasei alloggi popolari dell'Aler vengono messi a disposizione di donne vittime di violenza, il numero sale così a cento in Lombardia dove è partito nel 2003 un progetto sperimentale promosso ... ansa.it

Autonomia e sicurezza per le vittime di violenza: la Regione Lazio dà il via ad alloggi sociali per donne e minori - Un passo concreto verso la protezione e l’autonomia delle donne vittime di violenza è stato compiuto dalla Regione Lazio con l’approvazione della disciplina per l’assegnazione di alloggi di edilizia r ... msn.com