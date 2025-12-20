Allo speroni di busto arsizio La Pro Patria targata Bolzoni cerca il successo della svolta contro il Renate
BUSTO ARSIZIO (Varese) Contro il Renate stasera allo stadio “Carlo Speroni“ la Pro Patria targata Francesco Bolzoni è alla ricerca del primo successo dopo la svolta sulla panchina dei tigrotti biancoblù. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico dei bustocchi ha affermato: "I ragazzi hanno fatto una bella settimana di lavoro, da martedì abbiamo recuperato tutti e si è lavorato assieme. Questa è una cosa che mi rende contento, visto che tanti ragazzi come Schiavone avevano fatto tanti minuti ed erano subito disponibili. Lavorare tutti assieme dà certamente una mano". E ancora: "Sicuramente c’è stato un cambiamento di atteggiamento da parte loro, perché cominciano a riconoscermi come figura di allenatore e di guida, cosa che settimana scorsa, subentrato a pochi giorni della partita, era diverso", sottolinea l’allenatore della Pro Patria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Non c’è storia allo Speroni. Il Brescia torna a sognare con De Maria e Di Molfetta. Pro Patria, la crisi continua
Leggi anche: Fischio d’inizio alle 20.30 Allo speroni. Pro Patria, il diktat di Greco: "Sacrificio e qualità». Ma Diana avverte il suo Brescia: "Guardia alta»
La Pro Patria vuole chiudere bene l’anno: allo “Speroni” arriva il Renate; Busto Arsizio chiama, Renate risponde sfida al cardiopalma tra Pro Patria e nerazzurri; Calcio serie C, Renate fermato sul pari dal Trento in dieci; Notizie di Pro Patria.
Allo “speroni“ di busto arsizio. La Pro Patria “targata“ Bolzoni cerca il successo della svolta contro il Renate - BUSTO ARSIZIO (Varese) Contro il Renate stasera allo stadio “Carlo Speroni“ la Pro Patria targata Francesco Bolzoni è alla ... sport.quotidiano.net
Pro Patria-Renate: "Derby dell'Anguria" allo Speroni di Busto Arsizio - Il derby dell'anguria tra Pro Patria e Renate si gioca oggi pomeriggio allo "Speroni" di Busto Arsizio. ilgiorno.it
DIRETTA/ Pro Patria Triestina (risultato finale 0-3): Lescano-show con due gol! (Serie C, 24 settembre 2023) - Allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio si è concluso proprio da pochi istanti un divertente primo tempo tra la Pro Patria padrona di casa e la ... ilsussidiario.net
Luce verde dal mister dopo la rifinitura di stamattina: ecco la convocazione ufficiale per #ProPatriaRenate di domani, sabato 20 dicembre. Fischio d'inizio ore 17:30 allo Stadio "Carlo Speroni" di Busto Arsizio, casa dei tigrotti biancoblu. #AlèRenate #For - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.