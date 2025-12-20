BUSTO ARSIZIO (Varese) Contro il Renate stasera allo stadio “Carlo Speroni“ la Pro Patria targata Francesco Bolzoni è alla ricerca del primo successo dopo la svolta sulla panchina dei tigrotti biancoblù. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico dei bustocchi ha affermato: "I ragazzi hanno fatto una bella settimana di lavoro, da martedì abbiamo recuperato tutti e si è lavorato assieme. Questa è una cosa che mi rende contento, visto che tanti ragazzi come Schiavone avevano fatto tanti minuti ed erano subito disponibili. Lavorare tutti assieme dà certamente una mano". E ancora: "Sicuramente c’è stato un cambiamento di atteggiamento da parte loro, perché cominciano a riconoscermi come figura di allenatore e di guida, cosa che settimana scorsa, subentrato a pochi giorni della partita, era diverso", sottolinea l’allenatore della Pro Patria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Allo "speroni" di busto arsizio. La Pro Patria "targata" Bolzoni cerca il successo della svolta contro il Renate

