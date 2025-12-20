Allerta meteo a Natale | le previsioni parlano chiaro cosa ci aspetta
La settimana che accompagna al Natale si apre sotto il segno dell’incertezza atmosferica, con un quadro meteo destinato a cambiare in modo deciso nel giro di poche ore. Dopo una fase di relativa attesa, l’Italia si prepara infatti a fare i conti con una progressiva svolta invernale, caratterizzata da precipitazioni diffuse, un sensibile calo delle temperature e condizioni spesso instabili su molte regioni. Il passaggio verso un tempo più perturbato non sarà improvviso ma graduale, con segnali già evidenti nel corso del weekend. L’evoluzione prevista indica una circolazione depressionaria pronta a coinvolgere gran parte della Penisola proprio nei giorni centrali della settimana natalizia, rendendo il periodo festivo segnato da pioggia, neve e vento forte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
