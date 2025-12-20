Allerta listeria ciccioli ritirati dai supermercati | il Ministero avverte i consumatori
Una nuova allerta alimentare è stata diffusa a livello nazionale e riguarda un prodotto tipico molto apprezzato, i ciccioli sottovuoto. Un lotto è stato ritirato dai supermercati e dai punti vendita al dettaglio a causa di un possibile rischio microbiologico, con particolare riferimento alla presenza del batterio Listeria monocytogenes. A segnalare ufficialmente il problema è stato il Ministero della Salute, attraverso il portale dedicato alle allerte e ai richiami di prodotti alimentari. Nella comunicazione viene richiesto ai cittadini di prestare la massima attenzione ai dati riportati in etichetta, così da poter identificare rapidamente il prodotto interessato ed evitarne il consumo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
