Allegri sanzionato dopo i fatti di Napoli Milan in Supercoppa | la decisione del Giudice Sportivo

Inter News 24 Il Giudice Sportivo ha deciso di punire Massimiliano Allegri dopo quanto accaduto nella partita tra Napoli e Milan di Supercoppa italiana. La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan continua a far discutere ben oltre il fischio finale. Sebbene il rettangolo verde abbia premiato la squadra di Antonio Conte, tecnico leccese dalla nota grinta e capacità motivazionale, il verdetto del Giudice Sportivo ha spostato l’attenzione sulle tensioni nervose divampate a bordocampo. Al centro del ciclone si trova Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese plurititolato, sanzionato ufficialmente per un acceso diverbio con Gabriele Oriali, storico dirigente e attuale coordinatore sportivo del club partenopeo, figura iconica del calcio italiano e già pilastro dei nerazzurri nell’era dello scudetto dei record. 🔗 Leggi su Internews24.com

Milan, Allegri sanzionato con un'ammenda da 10mila euro dopo la lite con Oriali - E' giunto pochi minuti fa il tanto atteso responso del Giudice Sportivo in merito ai fatti avvenuti tra Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. milannews.it