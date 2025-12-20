Il caso esploso a Riyad continua a far discutere e trova spazio anche nell’analisi firmata . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri-Oriali, il caso Riyad e il tema dell’impunità in panchina

Leggi anche: Zazzaroni e il caso Allegri-Oriali: «Il comunicato del Napoli non l’ho capito. Oriali non ha bisogno della protezione del club»

Leggi anche: Gravina duro sul caso Allegri-Oriali: “Una figuraccia, bisogna riacquistare il senso dell’educazione”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Allegri-Oriali, cosa rischia l'allenatore del Milan; Napoli-Milan: Allegri perde la testa, insulti a Oriali. Ora rischia la sanzione; Perché Allegri che insulta Oriali trasforma il calcio in un ring (con tanti saluti al fair play); Gravina duro sul caso Allegri-Oriali: Una figuraccia, bisogna riacquistare il senso dell’educazione.

Allegri nella bufera, Napoli all’attacco: “Totalmente fuori controllo”. Il caso scuote la Supercoppa - La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si è conclusa con il successo degli azzurri, ma anche con un clima particolarmente teso dentro e fuori dal campo. tuttosport.com