Allegri offese a Oriali ? Arriva la multa quanto deve pagare
Massimiliano Allegri dovrà pagare una multa da 10.000 euro: lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie A a seguito della semifinale di Supercoppa Napoli-Milan, vinta dalla squadra di Antonio Conte. L'allenatore rossonero, secondo la denuncia del club partenopeo, aveva offeso Gabriele Oriali, collaboratore del tecnico azzurro. Per il giudice, Gerardo Mastrandrea, Allegri - da quanto rilevato dagli ispettori della procura federale - ha "assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive ". È stato reso noto tramite una comunicazione ufficiale dopo la riunione di oggi, sabato 20 dicembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
