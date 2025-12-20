Oggi ci sarà la decisione del giudice sportivo e Massimiliano Allegri se la caverà con una multa. Praticamente nulla. Spiega la Gazzetta che non c’è stato contatto fisico tra le parti e quindi la squalifica non ci sarà. Scrive la Gazza: Il Napoli non ha chiesto un intervento disciplinare, ma nemmeno vorrebbe che tutto finisse in una bolla di sapone. La sanzione ci sarà, un’ammenda più che una squalifica. A prendere nota di tutto non è stata la squadra arbitrale, che se avesse visto avrebbe dovuto espellere il tecnico rossonero (a proposito, sembra che il designatoreRocchi non abbia apprezzato la mancanza di provvedimenti, fastidio che si aggiunge alla prova negativa di Zufferli). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri non ha messo le mani addosso a Oriali, quindi oltre una multa non si andrà. Oggi la decisione

Leggi anche: Grande Fratello, Rasha smonta l’ex in diretta: "Mi ha messo le mani addosso"

Leggi anche: Rasha risponde all’ex fidanzato al GF: “Stava con me perché ero un trofeo, mi ha messo le mani addosso”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri; Perché Conte e Allegri non si sono stretti la mano dopo Napoli-Milan in Supercoppa: Cose di campo; Napoli-Milan: Allegri perde la testa, insulti a Oriali. Ora rischia la sanzione; Cos’è successo in campo: le scintille Allegri-Conte e la mancata stretta di mano.

Allegri non ha messo le mani addosso a Oriali, quindi oltre una multa non si andrà. Oggi la decisione La Gazzetta: non c’è stato contatto fisico quindi non si dovrebbe andare oltre la multa. Gravina recita il ruolo del saggio: «Parliamo sempre di fair play e di eti - facebook.com facebook