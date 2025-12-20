Il giudice sportivo della Serie A ha stabilito una multa di 10.000 euro per l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, in seguito alle offese rivolte a Oriali durante la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Nessuna squalifica è stata pronunciata. La decisione si inserisce nel quadro delle sanzioni disciplinari adottate in ambito calcistico. L'articolo Allegri: multa ma niente squalifica dopo le offese a Oriali proviene da Firenze Post.

