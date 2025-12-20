Allegri | multa ma niente squalifica dopo le offese a Oriali
Il giudice sportivo della Serie A ha stabilito una multa di 10.000 euro per l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, in seguito alle offese rivolte a Oriali durante la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Nessuna squalifica è stata pronunciata. La decisione si inserisce nel quadro delle sanzioni disciplinari adottate in ambito calcistico. L'articolo Allegri: multa ma niente squalifica dopo le offese a Oriali proviene da Firenze Post.
Nessuna squalifica ma una multa da 10mila euro: è questa la decisione del giudice sportivo della Serie A nei confronti dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, dopo quanto accaduto nel corso della semifinale di Supercoppa Italiana persa contro il Napoli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Napoli-Milan Supercoppa, niente squalifica per Allegri: solo una multa dopo gli insulti a Oriali
Leggi anche: Allegri evita la squalifica per le offese a Oriali: l’allenatore del Milan pagherà ‘solo’ una multa
Allegri e il caso Oriali: cosa rischia il tecnico; Allegri rischia una multa e una squalifica: le parole a Oriali in Napoli-Milan nel rapporto degli ispettori; Quale sanzione rischia Allegri dopo gli insulti rivolti a Oriali: Sei un vecchio 80enne; L'attacco di Allegri a Oriali è nel rapporto degli ispettori federali: il tecnico sarà sanzionato.
Allegri, niente squalifica dopo Milan-Napoli: la decisione del Giudice Sportivo - L'allenatore rossonero si prende un'ammenda dopo le espressioni offensive e l'"atteeggiamento provocatorio" rivolto a Oriali ... tuttosport.com
Caso Allegri-Oriali, il tecnico del Milan rischia al massimo una multa: ecco perchè - Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, rischierebbe al massimo una multa per insultato pesantemente il team manager del Napoli, Gabriele Oriali, nell'immediato dopo gara della semifinale ... tuttojuve.com
Niente squalifica per Allegri dopo gli insulti a Oriali: multato per 10mila euro - Il tecnico rossonero dovrà pagare una multa di 10mila euro per gli insulti rivolti ad Oriali durante Napoli- msn.com
UFFICIALE: MULTA PER #ALLEGRI DOPO IL CHAOS DI RIAD! Il Giudice Sportivo ha deciso: 10.000 euro di ammenda per il tecnico rossonero! IL VERDETTO: Sanzione pecuniaria per "atteggiamento provocatorio e offese ripetute" verso G - facebook.com facebook
#Milan, multa di 10mila euro ad #Allegri per la lite con #Oriali Il Giudice Sportivo ha sanzionato l’allenatore rossonero con una multa da 10mila euro per quanto successo con Oriali durante Napoli-Milan. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.